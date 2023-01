Na tarde desta terça (24), Prefeito Osmar Moreira recepcionou em seu gabinete a Delegada de Polícia Civil Drª Paula Moreira acompanhada do oficial Luis Boaventura, onde na oportunidade foram abordados diversos assuntos a cerca da segurança pública de Paranaíta.

Ocasião em que a Delegada Paula apresentou os dados estatísticos dos trabalhos realizados pela PJC no município no ano de 2022. Na oportunidade o Prefeito Osmar parabenizou a Delegada e sua equipe de profissionais da segurança pública pela excelência nos trabalhos realizados, e pela agilidade e presteza com que vêm atuando em determinados crimes que vem ocorrendo na cidade.

O prefeito parabenizou o IPC Boaventura (Luis), pelo empenho e dedicação nos trabalhos de investigação e elucidação do caso do homicídio ocorrido após as festividades de réveillon.

Em suma o momento oportunizou reforçar o apoio da Gestão Municipal à equipe de Polícia Civil, destacando que apenas com um diálogo estreito entre as esferas é possível realizar trabalhos que fortaleçam ainda mais a segurança da população, por conseguinte gerando mais qualidade de vida aos cidadãos.