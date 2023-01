Investigadores da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (DERF) de Sinop e Policiais Civis de Alta Floresta prenderam, há pouco, um dos suspeitos que teriam sequestraram o produtor rural Valdir Lanza de Moura, 54 Anos. O crime foi dia 06 de janeiro deste ano em Alta Floresta.

Uma fonte do site Visão Notícias confirmou que, além o sequestrador, mais um jovem de 18 anos foi preso e uma mulher detida. Eles estavam em uma residência no bairro Buritis em Sinop. Uma moto Honda XRE que estavam casa foi recuperada. O veículo foi roubado no município de Alta Floresta e usado na fuga.

Na casa foram encontrados celulares, capuz - que pode ter sido usado no crime - droga, balanças de precisão, luva e caderno de anotação. O delegado Bruno em conjunto com a delegada Regional, Ana Paula Revelis, iniciaram as investigações e conseguiram descobrir o paradeiro do suspeito após cruzamento de informações com o sistema de inteligência.

Na noite deste quinta-feira (19-01) a caminhonete Hilux Prata de Valdir foi localizada no Estado do Pará, no município de Novo Progresso. O veículo estava abandonado em uma região de mata de difícil acesso e após denúncias anônimas levaram a polícia até o local que de fato foi constatado que o veículo estava por lá abandonado.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Policia Civil e posteriormente será levado ao município de Alta Floresta para a continuidade das investigações. Não tem noticias se o produtor está vivo ainda ou mortaram e esconderam o corpo. O suspeito deve ser ouvido.

O mesmo homem detido, é o mesmo que aparece em câmeras de segurança da Concessionária Via Brasil dirigindo a camionete.