Um homem de 37 anos foi preso com um simulacro (arma de brinquedo), de arma de fogo tipo pistola, na noite desta quarta-feira (25) na Avenida Ariosto da Riva, região central de Alta Floresta. De acordo com o boletim de ocorrência, Policiais Militares em patrulhamento pelo centro foram informados por um proprietário de um estabelecimento comercial de que um indivíduo estaria com uma arma e intimidando as pessoas que ali passavam.

De posse das informações os policiais intensificaram rondas pelo local e obtiveram êxito em localizar o suspeito nas proximidades da Caixa Econômica Federal, que ao ver a viatura o homem passou a demonstrar atitudes suspeitas, durante a revista pessoal foi constatado que com ele simulacro de arma de fogo.

O detido foi encaminhado para a delegacia, onde ficará a disposição da Justiça.

Conforme o estatuto do desarmamento 10826/2003 é vedado a fabricação de armas de brinquedos (simulacros): “Art. 26. São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo, que com estas se possam confundir. Parágrafo único. Excetuam-se da proibição as réplicas e os simulacros destinados à instrução, ao adestramento, ou à coleção de usuário autorizado, nas condições fixadas pelo Comando do Exército.” Devido ao risco da utilização dos Simulacros para praticar alguns crimes, onde criminosos acabam utilizando da semelhança da arma falsa, com uma arma de fogo para empregar uma forma de violência psicológica nas vítimas, para obter êxito nas suas ações delituosas.