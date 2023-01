Mulher procura a Polícia Militar para registrar caso de lesão corporal cometida contra o seu filho, um adolescente de 15 anos. A mãe teve conhecimento do caso via status de rede social. O caso foi registrado e encaminhado a Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da PM, a mãe do menor relatou que o filho mora com a avó e que nesta quarta-feira (25), a sua filha informou que o menor havia feito uma tatuagem no braço, que postou no status. O tatuador foi delatado à polícia, pois o menor não teve consentimento dos pais para fazer a tatuagem.



A mulher relatou ainda que o menor fez um empréstimo na conta da avó para pagar pelo serviço. Diante os fatos o caso foi registrado para as providências cabíveis.