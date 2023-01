Um dos envolvidos no desaparecimento de um empresário de Alta Floresta foi preso pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (25.01), na cidade de Sinop. Humberto Marques, conhecido como Pezão, de 27 anos, foi localizado em uma residência no Jardim Buritis, onde foi detido com outras duas pessoas. Uma mulher, de nome Amanda Teixeira, 36, e Maurício O Campos, um jovem de 18 anos.

Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia e ficaram calados durante todo o interrogatório. Humberto foi identificado nas investigações conduzidas pela Delegacia de Alta Floresta como a pessoa que conduzia a camionete do empresário Valdir Lanza de Moura, de 55 anos, no dia 06 de janeiro, data em que a vítima desapareceu.

Conforme a família de Valdir, ele deveria buscar o filho com a ex-mulher para passar o fim de semana, porém, ao tentar contato telefônico com o empresário, a ligação caía somente na caixa postal e ele não respondia mensagens do Whastapp.

Durante as diligências da Polícia Civil na casa da vítima, a equipe de investigação apurou que a caminhonete de Valdir não estava na garagem, mas os pertences da residência estavam em ordem, não aparentando nada de anormal.

Investigação

De acordo com o delegado Thiago Berger, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de roubo seguido de morte (latrocínio). O empresário continua desaparecido e a Delegacia de Alta Floresta aguarda o resultado de exames periciais na camionete e de outras diligências para esclarecer o paradeiro da vítima.

Com base nas primeiras diligências coletadas desde a data do desaparecimento de Valdir Lanza, o delegado responsável pela investigação representou à Justiça pela prisão do investigado H.E.M.

Nesta quarta-feira, as equipes de Alta Floresta cumpriram o mandado de prisão em Sinop. Na residência estavam mais duas pessoas, uma delas a mulher do investigado, que foram detidas com embalagens usadas para acondicionar entorpecentes, balanças de precisão e anotações sobre o tráfico de drogas.

Todos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, falsidade ideológica, receptação, além do mandado de prisão cumprido contra H.E.M.

Um veículo modelo Peugeot 307, com registro de roubo também foi apreendido na residência, além de uma motocicleta Honda XRE 300, celulares e documentos falsos.