Uma cobra foi capturada pelos bombeiros no interior de residência no bairro Mirante do Lago, em Alta Floresta-MT, nesta quinta-feira (26). A serpente estava atrás de uma cabeceira de cama junto à parede do quarto da residência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a cobra media um metro e era da espécie muçurana, que não é considerada venenosa. Com uso de EPI’s, a serpente foi capturada e colocada em uma caixa apropriada para transporte. O animal será entregue à Unemat de Alta Floresta, por conta da parceria formalizada entre a 7ª CIBM com a Instituição de Ensino no desenvolvimento do projeto “Quem tem medo de serpentes?" Construindo caminhos possíveis para a conservação da biodiversidade.”

Após cerca de uma semana, os responsáveis pelo projeto na Unemat realizam a soltura do réptil em reserva de floresta.

A muçurana é uma serpente que se alimenta principalmente de lagartos, incluindo também roedores e até outras serpentes, tendo um importante papel no controle de pragas.