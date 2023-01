Dois homens foram conduzidos para delegacia durante operação “Flora” da equipe de fiscalização ambiental do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental com apoio da 15ª CIPM-FT/2ºCR/PMMT.

As conduções e inutilização de maquinários ocorreu durante atendimento a pontos de desmate através de alertas da plataforma Planet Sccon, no município de Nova Monte Verde. A plataforma apontou uma alteração (desmatamento a corte raso) em floresta nativa, bioma floresta amazônica, objeto de especial preservação, na Zona Rural do município.

Com o alerta a equipe do batalhão se deslocou até o local indicado e constatou a veracidade dos fatos, em diligências no interior da fazenda foi encontrada a área desmatada onde também foram localizadas duas pessoas juntamente com um trator esteira marca Komatsu modelo D50 e 01 trator agrícola de marca New Holand ainda em prática do crime de desmatamento.



O proprietário da área foi contatado e informou não possuir nenhuma licença ambiental pertinente ao desmate que estava sendo realizado. Já o proprietário da máquina informou não ter condições de retirar ela do local. Em contato com as prefeituras vizinhas à área, nenhuma delas demonstrou interesse na remoção e no maquinário.

Considerando a gravidade dos danos ambientais verificados e sem a remoção do maquinário e risco iminente de conflito entre os agentes públicos envolvidos na ação e os infratores na área de mata, foram inutilizados os maquinários.