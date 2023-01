O suspeito foi preso próximo à sede do 20º Batalhão, ele tem 39 passagens pela policia

A manhã de quarta-feira dia 25, foi de grande produtividade aos policiais da Força Tática de Juína que conseguiram através de uma abordagem prender um suspeito de 25 anos de idade com mais de 39 passagens pela polícia. Ele estava com mandado de prisão em aberto em seu desfavor da comarca de Alta Floresta – MT.

O 3º Sargento PM Godoy deu detalhes da prisão do suspeito que foi preso próximo à sede do 20º Batalhão de Polícia Militar, onde a guarnição saía para realizar patrulhamento na cidade e se deparou com o suspeito em uma motocicleta com alguns acessórios(retrovisor) danificados, fator que chamou atenção da guarnição que ao fazer a abordagem do rapaz, que ainda tentou disfarçar entrando em um comércio, porém, não conseguiu se livrar dos policiais.

No momento da abordagem, o suspeito disse ser habilitado, porém, seu documento teria sido colocado na máquina de lavar roupas e havia danificado, mas que já estaria providenciando a regularização, a guarnição realizou uma busca em dois sistemas de checagem da polícia, onde ficou constatado que contra o suspeito havia um mandado de prisão da comarca de Alta Floresta MT pelo crime de extorsão.

Em uma busca mais profunda foi descoberto outras 39 passagens por diversos crimes como furtos/roubos, tráfico de drogas, lesão corporal, desobediência, invasão de domicilio e extorsão, e após uma conversa com o suspeito, ele disse ter cometido um crime de homicídio, crime este que não consta em sua ficha devido na época ter apenas 17 anos.

O suspeito Cauan Alexandre Oliveira Dos Reis, disse que havia se mudado para a cidade de Juína-MT para começar uma vida nova e em seu poder foram encontradas duas folhas de cheques de um valor significativo.

O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia municipal de polícia civil e depois será levado ao CDP, e ficará à disposição do poder judiciário.