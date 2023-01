O número representa aumento de 37% em relação ao total de passageiros que passaram pelos empreendimentos em 2021; para 2023, a concessionária já iniciou obras de ampliação e modernização nos quatro terminais que administra em Mato Grosso

A movimentação de passageiros nos quatro maiores aeroportos de Mato Grosso – Presidente João Batista Figueiredo (Sinop), Maestro Marinho Franco (Rondonópolis), Piloto Osvaldo Marques Dias (Alta Floresta) e Marechal Rondon (Cuiabá) –, todos administrados pela Centro-Oeste Airports (COA), apresentou aumento de 37% em relação a 2021, considerando apenas a aviação comercial. No total, mais de 3,3 milhões de pessoas embarcaram ou desembarcaram nos empreendimentos durante o ano de 2022. O movimento de aeronaves também aumentou – 22% em relação ao ano anterior –, com mais de 48 mil pousos e decolagens no ano passado.

“Tivemos um verdadeiro ano de retomada na aviação comercial em Mato Grosso. Nossos aeroportos registraram aumento significativos na movimentação de passageiros e também de aeronaves. Esse crescimento se deve, também, às melhorias realizadas nos aeroportos, como projetos, estudos e implantação de equipamentos, que culminaram na conquista de certificados operacionais importantes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Este tipo de certificado possibilita, por exemplo, a operação por instrumentos sem restrição de aeronaves, além de habilitar os aeroportos a receberem qualquer aeronave homologada para operar em IFR (sigla em inglês para Regras de Voo por Instrumentos). E tudo isso, além de melhorias de infraestrutura, possibilitaram a atração de novos voos regulares aos terminais”, explica Marco Migliorini, diretor-presidente da Centro-Oeste Airports (COA).

O Aeroporto de Sinop registrou a maior movimentação de passageiros da sua história, com mais de 308 mil pessoas – aumento de 80% em comparação a 2021. A movimentação de aeronaves também cresceu, com mais de 2,6 mil aviões passando pelo empreendimento – aumento de 67% em relação ao ano anterior. Já no Aeroporto Internacional de Cuiabá, o aumento no movimento de passageiros foi de 38%, também em comparação ao ano anterior. O número de aeronaves foi de mais de 44,3 mil, crescimento de 21%.

O Aeroporto de Rondonópolis teve aumento de quase 16% no número do movimento de aeronaves (520 passaram por lá em 2022) e registrou aumento de 32% no movimento de passageiros, com mais de 42,6 mil pessoas embarcando ou desembarcando no terminal. Por fim, o Aeroporto de Alta Floresta registrou crescimento de 8% no número de passageiros, com quase 55 mil pessoas embarcando e desembarcando no empreendimento. Mais de 610 aeronaves passaram pelo aeroporto em 2022, crescimento de 15,76% em relação a 2021.

Projetos para 2023

Para o atual ano, a COA tem um grande projeto de modernização e ampliação dos terminais aeroportuários em Mato Grosso. “Em breve, vamos poder falar mais sobre todos os projetos e especificar as melhorias em cada um dos aeroportos. As obras já se iniciaram e, por enquanto, podemos dizer que faremos modernizações e ampliações. Nos de Sinop, Alta Floresta e Rondonópolis, serão novos terminais, totalmente remodelados e ampliados. Em Cuiabá, a ampliação e a modernização vão colocar o empreendimento entre os mais modernos, eficientes e confortáveis do Brasil”, finaliza Migliorini.