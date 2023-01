O homem de 27 anos, acusado de envolvimento no sequestro e desaparecimento do produtor rural Valdir Lanza (foto), 55 anos, em Alta Floresta, teve a prisão convertida para preventiva, ontem, conforme decisão do juiz da comarca de Sinop, Walter Tomas da Costa, pela 4 vara criminal de Sinop. Ele foi preso na quarta-feira (25), em uma residência no bairro Jardim Buritis em Sinop, durante cumprimento do mandado de prisão em ação conjunta da Polícia Civil de Alta Floresta e da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (DERF) de Sinop.

O acusado foi identificado após ser flagrado trafegando com a caminhonete do produtor rural na MT-320, entre Nova Santa Helena e Colíder, logo após o seu desaparecimento em Alta Floresta, no último dia 6. Ainda não há informações sobre o paradeiro da vítima.

Durante o cumprimento da ordem judicial na casa, uma mulher e um jovem foram detidos com o suspeito. No local foram apreendidos uma Honda XRE e um Peugeot 307 com registros de roubos em Alta Floresta, além de entorpecentes, cápsula de munição calibre 380, caderno de anotação, balaclava e outros objetos. Também foram apreendidos documentos falsos com os suspeitos.

Na decisão para conversão da prisão em flagrante para preventiva do suspeito identificado, o juiz cita a reincidência dele, “já ostentando ao menos três condenações definitivas, cujas penas somas 15 anos e um mês, cumprindo pena atualmente em regime semiaberto”, reforçou.

O magistrado também decretou a prisão preventiva da mulher e do outro comparsa detidos no local, que ainda são investigados se possuem envolvimento com o desaparecimento de Valdir Lanza. “caracterizado o perigo na liberdade de locomoção dos imputados, nociva a ordem pública, converto as prisões em flagrante para preventiva”, diz trecho da decisão.

Conforme Só Notícias já informou, o morador de Alta Floresta está desaparecido desde o dia 6 de janeiro. A filha de Valdir informou que, desde às 19h30, quando saiu de casa a família não teve mais notícias dele. O veículo foi localizado poucas horas depois passando no pedágio da MT-320, com o homem que foi detido em Sinop conduzindo.

Na quinta-feira (19) a caminhonete foi encontrada abandonada próximo de uma estrada vicinal na zona rural de Novo Progresso, no Pará. Valdir foi visto por último quando saiu de casa no dia 6, por volta das 19h30, e desde então a família não teve mais notícias.