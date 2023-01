O acidente foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (27) na rodovia MT-208 envolvendo dois veículos. Quatro pessoas se feriram e foram conduzidas ao Hospital Regional de Alta Floresta e de Hospital Municipal de Nova Monte Verde.



Conforme informado a redação do site Nativa News, ambos os veículos, um Kia Sportage e Hilux, seguiam em sentido contrário. O acidente teria sido ocasionado por buraco na pista, ao desviar acabou ocorrendo um choque frontal entre os veículos.



Corpo de Bombeiros de Alta Floresta foi acionado, informado do acidente próximo a fazenda Shalon, no local haviam quatro vítimas, uma delas ainda no interior do veículo com suspeitas de fraturas, sendo conduzido ao hospital.