Um idoso de 70 anos foi preso na noite desta sexta-feira (27) após tentar contra a vida de outro homem em frente a um hotel, próximo ao Terminal Rodoviário em Alta Floresta. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, com ferimento de arma branca, ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin e o suspeito encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil.



O caso foi atendido pela equipe de Força Tática da Polícia Militar, que foi acionada informada de que havia uma briga entre dois homens embriagados. No local a guarnição encontrou a vítima de 36 anos caído ao chão com um ferimento no abdômen. Testemunhas informaram as características do suspeito, dizendo que ele havia fugido sentido setor J.



O suspeito foi acompanhando pela guarnição e detido. Uma faca de mesa foi apreendida, apontada como a arma utilizada no crime. O estado de saúde da vítima não foi informado.