Um menor de 17 anos foi apreendido e um maior de 18 anos foi detido, ambos suspeitos de roubos, nas últimas semanas em Alta Floresta, a Polícia Militar empenhada em prender os elementos, têm intensificado as buscas pelos criminosos, em um trabalho rápido nesta sexta-feira, 27, conseguiu prender os dois indivíduos.

De acordo com as informações repassadas pelo Sargento PM Tiago, a guarnição estava em rondas pela região central do município quando avistou os suspeitos trafegando pela Avenida Ariosto da Riva em uma motocicleta CB300 de cor vermelha.

Ainda segundo o sargento, os ocupantes da motocicleta possuem as mesmas características descritas pelas vítimas, foi dado sinais sonoros e luminosos para abordagem, porém os suspeitos empreenderam fuga.

"Ao se aproximar os dois saíram em disparada e vieram a cair em um terreno baldio na Avenida Ariosto, próximo a Caixa econômica, ao ser abordado os dois a princípio negaram qualquer tipo de situação, então foi mandado fotos destes suspeitos para as vítimas de alguns roubos na cidade, algumas delas reconheceram, há possibilidade da participação destes em mais crimes, conseguimos solucionar dois roubos", destacou.

Os suspeitos acabaram confessando a autoria de alguns dos crimes registrados nos últimos meses na cidade. Dentre eles os roubos registrados na rua do Araújo, em uma propriedade rural na MT-325 e em uma casa noturna, outros roubos estão sendo investigados.

Com os suspeitos foram encontrados um revólver calibre 32, uma máscara (balaclava) e celulares. A dupla foi encaminhada para a delegacia municipal.