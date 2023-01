O acidente envolveu um veículo Ônix e uma pick-up Strada, registrada na tarde desta sexta-feira (27) na rodovia MT-208, próximo ao Aterro Sanitário entre os municípios de Alta Floresta e Carlinda. Os veículos seguiam em sentido contrário, quando houve um choque lateral entre eles, ambos perderam o controle da direção e saíram da pista.

Via Brasil e Corpo de Bombeiros prestaram os atendimentos aos envolvidos. Conforme registro da Polícia Militar, o condutor do veículo Strada, um homem de 37 anos, relatou que seguia sentido ao município de Carlinda, em sentido contrário seguia o Ônix, ao se cruzarem um dos veículos passou reto em uma curva, quando houve um choque na traseira do outro veículo, vindo a rodar, capotar, e sair da pista.



Corpo de Bombeiros foi acionado para atender as vítimas, o veículo Strada era ocupado por duas pessoas, o motorista do Ônix ficou preso às ferragens, reclamava não sentir os membros inferiores. Duas vítimas envolvidas foram levadas ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin para atendimentos médicos.



O fluxo do trânsito ficou parado por alguns momentos até a liberação da pista.

Foto: Arhy Santos - TV Nativa