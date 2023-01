Verificação inclui acompanhamento dos níveis de manganês

A fim de garantir que a água fornecida aos clientes esteja dentro dos padrões de potabilidade exigidos, a Águas Alta Floresta, empresa do Grupo Iguá, realiza regularmente testes nas diferentes fases do tratamento. A concessionária contabilizou, ao longo de 2022, cerca de 32 mil análises, tanto na captação como no tratamento e na distribuição, todas com resultados de acordo com o padrão de potabilidade. Isto equivale a uma média mensal de 2,7 mil verificações. Além disso, somente no último ano a companhia tratou mais de 3,1 bilhões de litros.

O gerente operacional da Águas Alta Floresta, Cristian Martarello, explica que são feitas verificações internas, ou seja, pela própria operação, e externas, por laboratório credenciado, que analisam características físicas, químicas e bacteriológicas. No caso da concessionária, quem presta esse serviço é o Hidro Análise, de Cuiabá, certificada segundo os requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

No caso da Águas Alta Floresta, há ainda outro cuidado importante, por conta da alta concentração de manganês que é verificada no período de baixa precipitação. “A água bruta que captamos tem uma quantidade de manganês bem acentuada na época de estiagem. Quando há uma concentração acima do permitido, fazemos uma pré-oxidação e utilizamos carvão e também permanganato de potássio para retirada desse excesso. Então realizamos um tratamento especial para que água distribuída aos clientes esteja em conformidade com os padrões exigidos”, salienta Cristian Martarello.