Uma das vítimas acabou caindo no golpe e teve prejuízo de R$7.200,00 reais

O caso aconteceu por volta do meio-dia, de quinta-feira, 26, a primeira vítima compareceu à central de operações da Polícia Militar de Alta Floresta para registrar o ocorrido. De acordo com o relato, o homem conta que sua esposa deu entrada no Hospital Regional na data do dia 22/01/2023 para fazer um procedimento na coluna, devido a um atropelamento que sofreu no distrito de Japuranã, em Nova Bandeirantes, onde reside.

E na data do dia anterior, quarta-feira, 25, um homem lhe enviou mensagens pelo Whatsapp alegando que seria o médico responsável pelo procedimento de sua esposa e lhe informou que o procedimento iria custar um valor de R$7.200,00 reais e lhe enviou uma chave PIX para receber o pagamento.

Após a conversa, a vítima entrou em contato com seu patrão, pedindo que fizesse o PIX e minutos depois seu patrão lhe enviou o comprovante que ele repassou para o suspeito. A vítima ainda relata que só percebeu que havia caído em um golpe após o pagamento ter sido realizado, pois sua esposa estaria em um hospital público.

Horas depois o suspeito enviou outras mensagens pedindo mais dinheiro e desta vez com um valor de R$8.300,00 reais. A vítima contou ter respondido que entregaria o dinheiro em mãos, na recepção, mas o suspeito alegou que estava no meio de um procedimento e que era para realizar um PIX no valor de mil reais como entrada do novo pagamento.

O boletim foi registrado. A segunda vítima procurou a central de operações também na tarde desta quinta-feira, 26, e relatou que sua esposa deu entrada no Hospital Regional na data do dia 23/01/2023, segunda-feira, pois estava grávida e deu à luz ao filho do casal e que permaneceu sob cuidados médicos até a data de ontem.

Conforme as informações, saíram do hospital por volta das 12h50 da tarde. Por volta das 13h57 recebeu uma mensagem de um homem que dizia ser um médico e que sua esposa estava com uma infecção nas correntes sanguíneas, precisava passar por uma cirurgia o mais rápido possível e lhe enviou uma chave PIX com o CPF, nome, número de conta e agência bancária, cobrando o valor de R$2.300 reais.

A vítima relata que percebeu no momento que se tratava de um golpe porque, pois a conta repassada pelo suspeito está no nome de outro homem e afirma ainda que tem alguém dentro do Hospital Regional ajudando o suspeito, pois ele sabia de todos os dados de sua esposa.

Diante dos fatos, o caso foi registrado e encaminhado para a Delegacia de Polícia para ser investigado.