O caso foi registrado pela Polícia Militar na noite deste sábado (28) no município de Alta Floresta, a vítima foi conduzida com diversas lesões ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin. O homem de 25 anos, que faz uso de tornozeleira eletrônica de monitoramento, afirmou ter sido torturado.



Conforme registro da PM, via 190 foi realizado um chamado às 19h30 relatando que havia um homem na rua Floriano Peixoto, que pedia por socorro. Que este homem foi pego por outros homens e colocado em um veículo, tomando rumo ignorado. Rondas foram realizadas, mas o veículo informado não foi localizado.



Já às 21h54 um novo chamado, no setor de chácaras Vila Rural linha 3, relatava que havia um homem pedindo ajuda em uma das chácaras. No endereço os militares encontraram o homem e identificaram sendo o mesmo do chamado realizado algumas horas antes.



O homem apresentava lesões, relatou ter sido pego por quatro homens e levado para local não sabido. Apresentando sinais de tortura, com marcas de mangueiradas nas costas e tiro nas mãos, o homem disse ter sofrido agressões ainda com coronhadas e golpes de madeira. Não informando o motivo da tortura sofrida.



O homem foi levado ao hospital por uma equipe do Corpo de Bombeiros e o caso foi registrado como lesão corporal e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.