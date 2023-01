A Prefeitura de Alta Floresta diz que o aeroporto está sob responsabilidade da COA e que não cabe ao município alguma responsabilidade sobre equipamentos. “Informamos ainda, que não fomos acionados/notificados sobre a situação, que o Poder Público Municipal está mantendo contato com a direção da COA no município e está à disposição para auxiliar no que for necessário”, diz, em nota.

Segundo a COA, o funcionamento do equipamento é de responsabilidade do Poder Público Federal. A empresa disse que já solicitou atualização e previsão de reparo para o órgão responsável.