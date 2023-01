Em ação conjunta entre a Polícia Militar(PM) e a Delegacia de Polícia Civil de Alta Florestal, três pessoas foram presas em flagrante suspeitas de serem os autores de “Salve” registrado no sábado (28) em um homem de 25 anos, encontrado pela policia com sinais de tortura, com marcas de mangueiradas nas costas e tiro nas mãos.

Leia mais: Alta Floresta: homem encontrado com sinais de tortura, marcas nas costas e tiro nas mãos

Com os suspeitos foram apreendidos cerca de 300g de pasta base de cocaína, uma quantia de R$6.743,00 (seis mil setecentos e quarenta e três reais)em dinheiro, uma pistola 380, diversas munições, balanças de precisão e diversos aparelhos celulares.

Após apurar todas as informações, as equipes policiais seguiram fazendo diligências em busca dos suspeitos, no início da noite de ontem domingo (29), conseguiram realizar a prisão de três suspeitos em flagrante.

Em entrevista ao site Nativa News, Tenente-Coronel Alessandro disse que o trabalho conjunto das forças de segurança foi primordial para conseguir êxito da ação, “Neste domingo especialmente neste período vespertino, em continuação com as diligências, as nossas guarnições que estava em serviço diário na data de hoje, juntamente com os nossos que estavam de serviço ontem, conseguiram aí Sinergicamente alinhar esforços juntamente com a Polícia Judiciária Civil e empenhados nestas buscas, em diligências no sentido de prender os suspeitos do crime que aconteceu e tivemos o êxito de termos apreendido alguns materiais especialmente a arma utilizada no crime, uma pistola calibre 380, uma grande quantidade de dinheiro, droga e algumas cestas básicas que a organização criminosa utiliza aliciando moradores em situação de vulnerabilidades”, destacou.

Os criminosos pertenceriam e estariam cometendo os crimes a mando de uma facção criminosa, os três devem ser enquadrados nos crimes de tráfico ilícito de drogas, associação criminosa, porte e posse ilegal de arma de fogo, sequestro e tortura, além dos crimes de agressão e tentativa de homicídio.