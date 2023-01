Uma motocicleta com queixa de furto foi recuperada pela Polícia Militar de Alta Floresta na noite de ontem, domingo (29). A narrativa do boletim de ocorrência descreve que os policiais foram informados, por meio de denúncia, que na vicinal 1ª Norte próximo ao aterro sanitário (lixão seco) estaria uma motocicleta CG Titan prata sem algumas peças e as carenagens.

No local, a equipe confirmou que se tratava de um veículo com queixa de furto. A moto foi então recolhida e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil para providências cabíveis e posterior devolução ao dono.