O motorista de uma caçamba morreu na manhã desta segunda-feira (30), em Alta Floresta, após receber carga elétrica de alta tensão em frente a uma fazenda localizada na rodovia MT-010. Segundo informações o Corpo de Bombeiros, recebeu a solicitação para atendimento onde um condutor bascular uma carreta e a caçamba encostou no fio elétrico energizado, ocasionando um curto circuito.

O solicitante informou que havia um faiscamento no local e o motorista estava caído próximo ao veículo. De acordo com os Bombeiros, foi solicitado apoio da equipe da concessionária de energia para interromper o fornecimento elétrico no local.

Ao chegar no local a vítima foi encontrada pela guarnição sem sinais vitais. A polícia Civil foi informada para que fossem tomadas as providências cabíveis.