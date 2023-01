A prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Educação, antes da rede municipal de ensino iniciar efetivamente em sala de aula o ano letivo de 2023, deu início nesta segunda-feira (30/01) a Jornada Pedagógica, sob o tema “Afetividade na Construção das Relações”, momento importante de encontros e reencontros e reflexão necessária ao planejamento do percurso pedagógico do ano que se inicia.

A escolha da temática para este ano leva em consideração a análise do que é realmente importante no processo de ensino e de aprendizagem nas escolas. A Jornada Pedagógica é um evento de grande importância no contexto escolar. Nessa oportunidade, a equipe da direção e o corpo docente da escola trabalham lado a lado nas atividades de planejamento do ano letivo que se inicia.

“Iniciamos a jornada pedagógica 2023, nosso terceiro ano de trabalho. Estamos muito felizes, é uma alegria imensa, dos profissionais acreditando também na proposta de educação da nossa gestão”, destacou Lucineia Martins de Matos, secretária municipal de educação.

A Jornada Pedagógica está programada para seguir nos dias 30 e 31 de janeiro e 01 de fevereiro. Com Formação Continuada, durante o evento serão realizadas apresentações culturais, palestras, rodas de conversa, elaboração e apresentação de projetos de ensino.