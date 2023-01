Faleceu nesta terça-feira (31) em Alta Floresta o advogado Aarão Lincoln Sicuto, aos 53 anos. Com mais de 25 anos dedicados à advocacia, atuou como procurador dos municípios de Alta Floresta e Paranaíta.

Contribuiu também tendo sido presidente da 8ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso (OAB-MT), em Alta Floresta, na gestão 2007/2009. Atuava socialmente, através da Maçonaria e do Rotary Club. O velório será realizado a partir das 16h no Lions Club.