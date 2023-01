O familiar de pacientes das unidades geridas pela SES pode registrar boletim de ocorrência caso receba ligação cobrando qualquer valor por atendimento

Recentemente, familiares relataram ter recebido ligações de golpistas solicitando valores para dar continuidade ao tratamento de saúde de pacientes internados nas unidades estaduais. Conforme noticiado no site Nativa News, o caso aconteceu na ultima quinta-feira (26), uma das vítimas compareceu à central de operações da Polícia Militar de Alta Floresta para registrar o ocorrido.

De acordo com o relato, o homem conta que sua esposa deu entrada no Hospital Regional na data do dia (22) para fazer um procedimento na coluna, devido a um atropelamento que sofreu no distrito de Japuranã, em Nova Bandeirantes, onde reside.

E na data do dia anterior, quarta-feira (25) um homem lhe enviou mensagens pelo Whatsapp alegando que seria o médico responsável pelo procedimento de sua esposa e lhe informou que o procedimento iria custar um valor de R$7.200,00 reais e lhe enviou uma chave PIX para receber o pagamento.

Em nota a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) alerta que os Hospitais Regionais geridos pelo Estado não realizam cobrança de nenhum valor pelos serviços ofertados via Sistema Único de Saúde (SUS), que são 100% gratuitos à população.

Os Hospitais Regionais de Sinop, Colíder, Alta Floresta, Cáceres, Rondonópolis, Sorriso, o Hospital Metropolitano, de Várzea Grande, e o Hospital Estadual Santa Casa, de Cuiabá, orientam os familiares dos pacientes hospitalizados para não realizarem qualquer transação financeira.

A Secretaria de Saúde reforça que o familiar pode registrar boletim de ocorrência caso receba ligação cobrando qualquer valor por atendimento na rede Pública de Saúde.