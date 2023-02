Na manhã desta quarta-feira, dia 1º de fevereiro, a Prefeitura de Alta Floresta, através da Secretaria de Gestão, Governo e Planejamento, realizou entrega de uma Fiat Toro Zero Quilômetro, para a Delegacia de Alta Floresta. O veículo será destinado ao Núcleo de Apoio e Combate à Violência Doméstica contra a Mulher, O veículo é uma Fiat Toro Endurance Turbo Flex AT6, na cor branca, quatro portas e está avaliado em R$ 150 mil.

A Delegada Regional de Alta Floresta, Ana Paula Reveles Carvalho, fala dessa conquista. “Esse é o nosso propósito, sempre melhorar nossa estrutura e o atendimento as vítimas de violência doméstica. Estamos recebendo este veículo que será destinado ao núcleo. Agradecemos ao prefeito e sua equipe, e de forma especial a deputada Rosa Neide e a vereadora Ilmarli Teixeira, que trabalhou para tornar esse momento possível”, disse.

Em sua fala a vereadora Ilmarli Teixeira fez um agradecimento aos trabalhos da Deputada Federal, Rosa Neide. “É a deputada contribuindo com Alta Floresta. Eu havia solicitado esse veículo para a deputada, para estar a serviço do núcleo da mulher. É uma conquista de suma importância. Esse é o nosso papel, trabalhar pela população. Trabalhar pela comunidade”, disse.

“É um recurso da deputada Rose Neide, através de um pedido da vereadora Ilmarli. É importante para a sociedade esse trabalho conjunto do Executivo, Legislativo e Judiciário, e sempre com o mesmo objetivo, sempre procurando o melhor para a população”, argumenta o prefeito Valdemar Gamba.

O prefeito explica que o veículo irá representar agilidade e autonomia no dia a dia de trabalho do Núcleo de Apoio e Combate à Violência Doméstica. “A população será a maior beneficiada. Tudo que é feito é pensado no melhor para a cidade”, finaliza.

Prestigiaram a cerimônia secretários municipais, colaboradores da Delegacia de Polícia, e os vereadores Oslen Dias dos Santos, Tuti – presidente da Câmara Municipal e Bernardo Patrício dos Santos.