Um corpo encontrado às margens da rodovia BR-163 no estado do Pará nesta terça-feira (01/02) possivelmente do empresário de Alta Floresta-MT desaparecido desde o último dia 06 de janeiro.

A localização do corpo foi informada à Polícia Militar do Pará por funcionários da empresa Via Brasil, concessionária responsável pela manutenção da rodovia federal.

O corpo foi localizado já em estado de decomposição as margens da rodovia no km 90, próximo ao restaurante do Léo, distrito de Cachoeira da Serra. No local informado, os militares constataram a veracidade do fato, onde se encontrava um corpo já em estado avançado de decomposição, com as mãos amarradas por uma corda e com duas perfurações no tórax, possivelmente oriundas de disparo de arma de fogo.



O caso foi informado Polícia Civil de Castelo dos Sonhos, sob o comando do Delegado Marcelo Diniz, com as características relatadas sobre o desaparecimento do empresário e o fato do veículo ter sido localizado no estado do Pará, constatou que o corpo poderia se tratar do empresário Valdir Lanza de Moura, morador do Município de Alta Floresta-MT.



Foi feito então o contato com o Delegado Thiago de Alta Floresta, que confirmou as vestes que a vítima usava no dia do desaparecimento, informadas pela família. O corpo foi levado para Castelo de Sonhos para os procedimentos cabíveis.



Por meio das redes sociais, a filha da vítima confirmou que o corpo localizado no estado do Pará é de seu pai desaparecido há 27 dias.