Uma família foi feita refém por bandidos durante um assalto nesta quarta-feira (1) em Alta Floresta. O caso aconteceu na Avenida Vitória Régia no bairro Bom Pastor, as vítimas ficaram sob poder dos criminosos De acordo com o motorista de aplicativo, que preferiu não se identificar, disse ao Nativa News que estava chegando em casa quando dois homens armados mandaram ele entrar.

Ele relata que ao chegar no seu imóvel como de costume aguardava dentro de seu veículo o portão fechar quando os suspeitos invadiram a casa, o proprietário acredita que criminosos estariam escondidos em uma árvore em frente da casa aguardando a sua chegada, após rendido os criminosos já iniciaram a sessão de ameaças em busca de valores em dinheiro e por ouro.

Os criminosos trancaram o casal de joelhos em um quarto, e a criança em outro cômodo, enquanto reviraram a residência, ainda segundo a vítima a dupla estava estava fugindo a pé quando decidiram voltar e roubar o veículo.

Na ação os criminosos levaram cerca de R$500,00, um aparelho celular Motorola, cordão de ouro, brincos e aliança do casal, além do veículo um Corolla Toyota.

A Polícia Militar foi acionada e minutos depois do assalto uma guarnição conseguiu encontrar o veículo na vicinal 1ª Oeste.“Rapidamente dividimos as guarnições, foi possível fazer o cerco e encontramos este carro abandonado, em uma estrada no momento que foi irradiado pelo COPOM deste roubo na Avenida Vitória Régia, o veículo ainda estava com o motor quente acho que os meliantes tinham acabado de abandonar é empregado fuga no meio à mata, haja vista que os pertences da vítima se encontrava dentro do veículo ainda de forma bagunçada”, destacou o Sargento Amarildo da Polícia Militar.

Após a recuperação do veículo as guarnições iniciaram as rondas a fim de encontrar os suspeitos, o caso foi registrado e encaminhado à PJC que continua investigando.