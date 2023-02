Uma mulher de 25 anos teve prejuízo em mais de R$ 2 mil após cair no golpe do resgate de "pontos ", nesta quarta-feira (01), em Alta Floresta. À polícia a vítima disse ter recebido um email, de um remetente como sendo do banco, dizendo que a mesma possuía "pontos" como crédito na referida instituição, a vítima disse ainda que foi redirecionada para um site aparentando ser do próprio banco, onde foi onde foi solicitado senha e chave de segurança.

Por um período de quatro minutos o referido site não atualizou a página, a vítima relata que durante esse período, foi realizado uma operação via "PIX" no valor de R$ 1.498,00, transferido para uma pessoa por nome de "M. H. L", bem como um empréstimo pessoal no valor de R$ 800,00.

Desconfiada então de que havia caído em um golpe, a vítima procurou a Central de Operações da Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrências (BO) afirmando que não realizou essas operações bancárias. O caso foi encaminhado à Polícia Civil.