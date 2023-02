Rápida ação da Polícia Militar conseguiu recuperar duas caminhonetes furtadas na ponte do rio Teles Pires no último sábado (04). Os veículos foram recuperados com empenho de militares do 9º Comando Regional.



O furto ocorreu entre as 17h e as 19h na ponte entre os municípios de Carlinda e Nova Canaã do Norte. Duas caminhonetes Hilux, uma de cor preta e outra de cor branca, foram levadas. As buscas tiveram início logo que a ação informada junto a polícia.



Rondas foram iniciadas, envolvendo guarnições policiais de Colider, Canaã, Carlinda e Alta Floresta nas buscas, principalmente em propriedades rurais. Um dos veículos foi recuperado ainda no período da manhã, o segundo encontrado no início da tarde neste domingo (05), ambos abandonados em área de mata.



Até o início da noite não houve suspeitos presos.