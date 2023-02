Julio Cesar Bernardino de 40 anos, veio a óbito no Hospital Regional Albert Sabin de Alta Floresta, após colidir na traseira de um caminhão estacionado na Perimetral NW, esquina com a Avenida Dom Pedro 2 no Bairro Boa Esperança.

O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (4) por volta das 18:55hs. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar em estado Grave e acabou indo a óbito, no momento do acidente não portava documentos pessoais.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas do acidente relataram que Julio estaria trafegando pela perimetral e devido ser o local ser muito escuro, acabou não vendo o caminhão que estava estacionado na via e vindo a atingir a traseira do veículo.

Segundo a guarnição do Corpo de Bombeiros, no local a vítima foi encontrada desacordada com múltiplas fraturas, estas nos membros superiores (braços) esquerdo e direito, traumatismo craniano, fratura na cintura pélvica e fêmur.

A vítima foi imobilizada e contida a hemorragia posteriormente levado até o Hospital Regional, que acabou não resistindo ao impacto do acidente. Ainda consta no B.O que os documentos pessoais não estavam com a vítima, que por outro lado estaria com uma quantia de R$1662,00 que foi deixada com a assistência social do Pronto Socorro.