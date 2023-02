O Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta foi acionado na noite de segunda-feira (06), para atender a uma ocorrência de princípio de incêndio em um imóvel na rua Ceará, setor Norte 2, em Alta Floresta. Durante inspeção no local, foi identificado um foco de incêndio no sofá no imóvel.

Os militares realizaram o combate das chamas que estavam alastrando pela casa de madeira. Foi repassado para a guarnição que o morador vizinho viu um usuário de droga saindo do local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.