Conhecedora da vocação do município para o turismo de negócios e eventos, ecoturismo, pesca esportiva, turismo cultural, a Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Direção de Turismo, executa a organização e planejamento das ações do setor por meio das políticas públicas de turismo, uma delas se dá por meio da coleta de dados estatísticos do setor.

A pasta local de turismo, reforça o chamamento para os mais diversificados segmentos que o compõem os serviços turísticos, para realizarem e atualizarem seu cadastro junto ao Ministério do Turismo, por meio do CADASTUR, que é uma FERRAMENTA GRATUITA. Mais informações em https://cadastur.turismo.gov.br

O CADASTUR é voltado para os seguintes prestadores de serviços turísticos:

- Agências de turismo;

- Meios de hospedagem;

- Guias de turismo;

- Transportadoras turísticas;

- Organizadores de eventos;

- Parques temáticos;

- Acampamentos turísticos.

A Diretora de Turismo, a Turismóloga Geiziana Nunes da Silva salienta, ainda, que o CADASTUR gera, ao estabelecimento e ao prestador de serviços, benefícios como acesso a financiamentos do setor turístico nos bancos oficiais, participação em programas e projetos do Governo Federal, participação em programas de qualificação promovidos e apoiados pelo Ministério do Turismo e visibilidade nos sites do Cadastur.