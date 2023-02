Com uma média estimada de pouco mais de 56 mil habitantes, informada de forma preliminar pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a prefeitura de Alta Floresta disponibilizou servidores da Secretaria Municipal de Saúde para auxiliar na demanda dos recenseadores do Censo 2022.

Na última sexta-feira (03), na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alta Floresta – SISPUMAF, a coordenação do IBGE no município se reuniu com Agentes Comunitários de Saúde – ACS para uma capacitação e então auxílio no processo de conclusão do Censo 2022.

Recenseadores identificaram 2 mil residências onde não tiveram acesso para concluir o processo, as ACS que trabalham com visitas domiciliares, foram capacitadas para a coleta preliminar do Censo junto aos moradores, onde foram identificadas as dificuldades.

O objetivo do Censo é retratar a realidade do município, com o número de moradores fixos, usando como data base o dia 31 de julho de 2022. O número de telefone 137 – disque Censo, está disponível para que os próprios moradores não recenseados possam entrar em contato.