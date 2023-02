O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, o homem de idade não informada, foi vítima de arma branca na noite desta terça-feira (07). Levado ao Ponto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Conforme informações repassadas a redação do site Nativa News, o homem deu entrada por volta das 20h com um ferimento profundo no braço. Consciente, a vítima informou não conhecer o agressor e nem mesmo saber o que motivou os golpes, apenas que estava sentado em frente a sua residência quando foi surpreendido pelo agressor com um facão nas mãos desferindo golpes.

O agressor fugiu tomando rumo ignorado.