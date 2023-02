Um grave acidente de trânsito foi registrado no final da manhã desta quarta-feira (08) no trevo da entrada da cidade, região conhecida como MADETREVO, que liga a Perimetral Rogério Silva e MT-208. A colisão entre uma motocicleta Yamaha e uma caminhonete S-10 de cor branca vitimou Paulo Alfredo Janke de 75 anos.

A guarnição do corpo de Bombeiros Militar chegou a ser acionada e encaminhou a vítima que apresentava perda de sinais vitais ao pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin de Alta Floresta, onde o óbito foi confirmado. De acordo com as informações, a vítima transitava pela perimetral Rogério Silva e ao adentrar na MT-208 não avistou a Caminhonete, o motorista teria tentado frear, mas, a colisão foi inevitável.

A Polícia Militar foi acionada e foi até o local para desinterditar a rodovia.