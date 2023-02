Será realizado no sábado, dia 11, a partir das 16h30, na sede social do Sispumaf, encontro de apresentação do Serviço Família Acolhedora, que é desenvolvido no município, através da Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Esse encontro objetiva tirar dúvidas das famílias que estiverem presentes. Atualmente o município conta com 11 famílias acolhedoras habilitadas. Importante lembrar que Alta Floresta é referente no Estado de Mato Grosso nesse serviço.

Para o bem andamento dos trabalhos, além de uma equipe técnica capacitada, também há toda uma rede de apoio, que conta com o Poder Judiciário, através do Tribunal de Justiça e Ministério Público, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Conselho Tutelar, CREAS, CRAS.

Para mais informações os interessados podem manter contato com a equipe técnica da Família Acolhedora por meio do telefone (66) 3521-4215, ou ainda no e-mail: [email protected]. Também é possível informações na Secretaria Municipal de Assistência Social, através do telefone (66) 3512-3119.