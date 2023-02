Um homem de 25 anos foi preso após provocar acidente na Avenida D, área central de Alta Floresta. O suspeito embriagado conduzia um caminhão boiadeiro, não possui Carteira Nacional de Habilitação e portava uma arma de fogo. Exaltado momentos após o acidente, o suspeito foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar.



O acidente aconteceu por volta das 22h na noite desta quinta-feira (08). O caminhão boiadeiro acabou invadindo uma oficina localizada na esquina da Avenida com a rua D-5. Exaltado, o homem se mostrou agressivo. Populares que passam pelo local registraram os momentos após o acidente e a prisão do suspeito.



O homem deferia palavras de baixo calão contra a guarnição da Polícia Militar, o delegado municipal estava presente no local, auxiliando na ação de detenção. Foi informado que no interior do caminhão havia uma arma de fogo. Durante as buscas foi localizada e baixo do banco do passageiro, uma espingarda artesanal calibre 20 GA com empunhadeira dupla.



Diante os fatos o suspeito foi conduzido à Central de Operações da Polícia Militar, onde realizou o teste de alcoolemia, com resultado de 0,969MG/L. Sendo encaminhado para a Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.