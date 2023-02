A prefeitura de Alta Floresta inicia o ano de 2023 com obras de melhorias para a educação infantil do município. Após vistorias, duas novas unidades de educação tiveram as obras iniciadas, uma no bairro Cidade Alta e outra no bairro Jardim das Oliveiras.

Ambas as unidades de ensino terão capacidade de atendimento de até 376 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou, 188 crianças em período integral. Atendendo alunos da creche à pré-escola, ou seja, de 0 a 06 anos. Pela gestão foi considerada como ideal a implantação das escolas do Tipo 1 em terreno retangular com medidas de 40m de largura por 60m de profundidade, tendo uma área de 1514,30 m² cada uma.

A obra contempla 10 salas de aula, sala multiuso, setor administrativo (secretaria, direção, sala dos professores), cozinha/refeitório, pátio coberto e playground. Com valor previsto de R$ 4.600.000,00 em investimento em cada obra. iniciadas neste mês de fevereiro, a estimativa de conclusão das obras é de 18 meses.

“É mais escola, para atender a demanda da nossa população no ensino infantil, uma escola com 10 salas. As salas que estão atendendo nossas crianças não estão em boas condições e também não tem condições ideais para uma reforma e por isso optamos por essas construções e com isso a população sai ganhando, o nosso objetivo é esse, atender a população, tudo começa pela educação e a gente tem esse foco especial para atender a educação”, pontuou Valdemar Gamba, prefeito municipal, agradecendo o empenho da secretária municipal de Educação Lucineia Martins de Matos.

A unidade construída no Setor Norte, Cidade Alta, atenderá a Escola Anjo da Guarda, e do bairro Jardim das Oliveiras será a nova sede da Escola Semente do Saber.