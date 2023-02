A Câmara Municipal de Alta Floresta iniciou nesta terça-feira, 7, o ano legislativo de 2023, com a realização da primeira sessão ordinária do ano. A pauta do poder Legislativo promete ser de muito trabalho, mas também de intenso debate político.

O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias, o Tuti (PSDB) não descarta que poderá ser candidato a prefeito na eleição de 2024. Porém, apesar de dizer que estará pronto e a disposição, faz questão de reiterar que o prefeito Chico Gamba continua sendo o candidato do grupo.

Em 2023, com a renúncia da ex-vice-prefeita Rose do Tradição, o presidente da Câmara é o primeiro na linha sucessória a assumir a prefeitura municipal, em caso de licença ou afastamentos do prefeito ou por outros motivos. “Eu estou preparado, mas ainda é cedo. E sempre disse que o candidato do grupo é o prefeito. Mas estamos preparados. Se no futuro ele não tiver interesses em disputar a gente conversa. E no caso de ter que ocupara a prefeitura, em qualquer momento que o prefeito precisar de mim, estou preparado para assumir”, assegura.

O vereador também nega que esteja havendo racha entre ele e o prefeito. “Existem discussões de política, mas racha, não!”, disse.

Trabalho - As expectativas para este ano, conforme o presidente da Câmara são boas e com previsão de muito trabalho pela frente. Entre os projetos que devem ser pautados na Câmara este ano, conforme Tuti, estão a Planta Genérica, Código de Obras, Código Tributário.

“Estamos aguardando as matérias do executivo. Teremos um ano de muito trabalho, mas estamos focados em ajudar Alta Floresta e a administração, tentando viabilizar recursos junto aos deputados e votando os projetos que sejam bons para o município”, assegurou o vereador.