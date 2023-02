Cumprindo agenda na capital do estado de Mato Grosso, o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, se reuniu com o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo. Ladeado dos prefeitos que compõe o Consórcio Intermunicipal da Região do Alto Tapajós, o objetivo principal da reunião foi discutir a situação da saúde na região e apresentar a demanda da população para o secretário.

A reunião aconteceu na tarde desta quinta-feira (09), com a presença dos prefeitos de Paranaíta, Apiacás e representantes dos municípios Nova Monte Verde e Carlinda. Enquanto presidente do Consórcio, Gamba protocolou ofício requerendo atendimento em especialidades médicas para o Hospital Regional Albert Sabin de Alta Floresta.

Conforme protocolado, Gamba frisou que a região precisa de apoio do estado para melhorar a qualidade do atendimento em saúde para a população, que o município de Alta Floresta vem investindo no Pronto Atendimento Municipal (PAM), mas, ainda há a necessidade de melhorias do Estado para com a média e alta complexidade nos atendimentos em saúde.

Figueiredo recebeu as demandas da região, ouvindo atentamente os anseios dos municípios que compõe o Consórcio, afirmando ter entendido a situação e adiantando que o estado vai fazer uma análise e levar a situação até o governador, se comprometendo com os prefeitos em procurar uma forma de atender as demandas.

Para o prefeito Valdemar Gamba, a reunião foi satisfatória. “Agora é esperar, ver as medidas que vão ser tomadas e como elas vão impactar na qualidade do atendimento de nossa população, mesmo com o que investimos em saúde e melhorias no atendimento no PAM, ainda é preciso mais para a nossa população e a população dos municípios vizinhos que tem Alta Floresta como a referência nestes atendimentos. Então estamos confiantes que teremos aí uma melhoria nos próximos meses”, pontuou Gamba.