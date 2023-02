Nesta semana o vereador de Carlinda, Manoel Rodrigues de Sousa, protocolou junto ao Ministério da Agricultura e Câmara dos Deputados, um ofício denunciando a atual situação das rodovias estaduais MT-208 e MT-320, cobrando providências urgente.



No ofício, o vereador relata as cobranças recebidas por usuários das rodovias no trecho entre os municípios de Alta Floresta e Nova Santa Helena. No ofício protocolado junto com fotos e vídeos, que retratam “as péssimas condições das MTs, administrada pela Via Brasil, muitos buracos e muita lentidão e com timidez nas recuperações e muito pouco investimento em infraestruturas na sinalização”, aponta trecho do ofício.



Além da manutenção, o ofício ainda cobra melhorias nos trevos de acesso aos municípios, “que vem tirando a paz e a tranquilidade de toda a população, prejuízos nos desgastes dos veículos, acidentes e mortes constante e preços altíssimos dos pedágios sem retornos e melhorias nas referidas rodovias para facilitar a boa trafegabilidade dos usuários”.



O protocolo foi realizado nesta terça-feira (07).