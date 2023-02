O Procon, unidade de defesa do consumidor em Alta Floresta, faz um alerta à população, principalmente os titulares de conta de energia. Está aumentando a cada dia, volume de reclamações de pessoas que acessaram a página da empresa Energisa, concessionária responsável no estado pela distribuição de energia, e foram redirecionadas através de links, para outras páginas na intenet e, sem perceberem, caíram em golpes, levando grandes prejuízos financeiros.



Coordenadora do Procon, Adelina Dias Amorim, explicou que há estelionatários que podem estar aplicando golpes desde o mês de outubro do ano passado, abrindo empresas de fachadas, com CNPJ temporário, semelhantes ao da empresa Energisa, somente para confundir o consumidor e ganhar dinheiro. “Muitas pessoas acabam não recebendo a fatura em casa ou extraviaram e precisam pedir a segunda via.

Quando acessar a internet, os golpistas conseguem ali, redirecionar essas vítimas para outra página, pegam os dados cadastrais, e ao final perguntam se a pessoa querem pagar via boleto ou Pix. Como há uma promoção da verdadeira empresa de energia, onde a pessoa que pagar por Pix concorre a um ano de energia grátis, é a opção mais aceita e assim, muitos caem no golpe”, explica.



No caso, de acordo com Adelina, os consumidores pagam a fatura ou pensam que pagaram, mas em alguns dias saberão que a conta continua em atraso e ainda, o nome foi negativado. “E são m)uitas pessoas caindo nesse golpe.

É preocupante. Chamamos o representante da Energisa e ele nos informou que muitas pessoas procuram o escritório alegando o mesmo. E são contas altas”, diz a coordenadora do Procon pedindo para quem tiver alguma dúvida, procurar a unidade em Alta Floresta.

“Mas tem que ficar atento. Se for pegar a segunda via e pagar via Pix, olhar bem se a empresa que vai receber é realmente a Energisa e não outro nome, mesmo que parecido”. Finalizou.