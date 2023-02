Dados referentes a 2022 foram levantados pela Secretaria Adjunta de turismo com o setor

Em Mato Grosso, a maioria dos turistas estrangeiros que visitaram o Estado em 2022 eram estadunidenses, franceses e moradores do Reino Unido. A nacionalidade dos visitantes foi levantada pela Secretaria Adjunta de Turismo da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec) com agências e operadoras de turismo no Estado.

“Não há dados oficiais da quantidade de turistas vieram para o estado, pois ao desembarcar no Brasil o turista informa à Polícia Federal somente o primeiro destino. Muitas vezes, Mato Grosso é o terceiro ou quarto destino do turista. Os dados que temos são informadas informalmente pelo trade”, afirmou o secretário adjunto de Turismo, Jefferson Moreno.

Dos 1.953 turistas estrangeiros que estiveram em Mato Grosso no ano passado, .

a maioria são estadunidenses (343), seguido da França (166) e do Reino Unido (61). Tem outros 290 turistas de origem não especificada.

Em Nobres, o trade turístico informou apenas os turistas que passaram day use, sem informar a origem dos turistas. O principal destino em Mato Grosso é o Pantanal, em Poconé.

O Governo de Mato Grosso tem buscando atrair turistas internacionais e nacionais também. Somente no ano passado, servidores da Secretaria Adjunta de Turismo estiveram em seis feiras internacionais: a BTL em Lisboa, BIT em Milão, Meeting Brasil em Montevideo, Buenos Aires, Assunção e Santiago, Expocruz em Santa Cruz de La Sierra, Imex em Las Vegas, NYITS em Nova York e WTM London em Londres. Foram alcançados pouco mais de 400 mil operadores de turismo no mundo para a divulgação do Estado.

Nacionalmente, Mato Grosso teve estande nas principais feiras realizados no país como a Pesca Trade Show (São Paulo), além de eventos que ocorreram Itajaí (SC), Belém (PA), Recife (PE), Fortaleza (CE) e Gramado (RS), atingindo cerca de 142 mil participantes.

Turistas internacionais no Brasil

De acordo com o Ministério do Turismo, mais de 3,63 milhões de turistas internacionais visitaram o Brasil em 2022. O dado é de um estudo da pasta, contudo, não há dados referentes a Mato Grosso.

A chegada de estrangeiros ao país aumentou quase cinco vezes em relação ao ano de 2021. Apesar da alta, o número ainda é 43% menor que o registrado no pré-pandemia. Segundo o levantamento, os argentinos (1.032.762), os norte-americanos (441.007) e os paraguaios (308.234) foram os que mais visitaram os destinos brasileiros ao longo do último ano.

São Paulo (1.505.129), Rio de Janeiro (652.962), Paraná (522.832) e o Rio Grande do Sul (474.474) foram as principais portas de entrada desses turistas internacionais ao país.