O Corpo de Bombeiros de Alta Floresta resgatou na manhã de sábado (11) uma jiboia que estava em uma casa. A captura foi na avenida Júlio José de Campos próximo à Mil Cores. A solicitante informou ter avistado uma serpente na janela do quarto de sua residência.

Ao chegar no local a guarnição constatou que se tratava de uma serpente não peçonhenta, e sim uma constritora, a Jibóia. Pensando que a serpente poderia ter adentrado ao quarto se escondido, este compartimento da residência foi todo vasculhado, porém não foi encontrado.

Foi realizada a verificação do lado externo da janela e então foi encontrada a Jibóia sobre a tubulação do ar condicionado. Com o auxílio da pinça de captura o réptil foi contido e colocado num recipiente de transporte e posteriormente entregue aos responsáveis pelo projeto Quem tem medo de serpente da UNEMAT.