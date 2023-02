Polícia Civil de Paranaíta deflagrou na manhã deste domingo, dia 12 de fevereiro, a operação Roque, para cumprir mandados de busca e apreensão ao combate do tráfico de drogas no município de Paranaíta. A operação contou com o apoio da Polícia Militar de Paranaíta e da força tática.



A operação resultou na prisão em flagrante de 03 indivíduos, 02 homens e uma mulher, por tráfico e associação ao tráfico. Foi apreendido dinheiro, celulares, e substâncias análogas à cocaína pasta base e maconha.