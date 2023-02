Um homem foi preso na tarde de domingo (12) pela Polícia Militar por perturbação do sossego e desacato à autoridade, num bar, no bairro São José do Operário, em Alta Floresta. A equipe policial fazia patrulhamento pelo bairro e, ao passar por um estabelecimento comercial, visualizou o suspeito fazendo gestos e proferindo palavrões, bem como, desacatando a equipe policial.

De acordo com testemunhas que estavam no local, relataram que o suspeito chegou no estabelecimento em visível estado de embriaguez alcoólica e que estava causando transtornos no local atirando pedras nas mesas importunando os clientes.

Ao fazer a abordagem no suspeito, os policiais constataram que o suspeito estava em visível estado de embriagues alcoólica, falante, cambaleante e com odor etílico, sendo necessário o uso de algemas e fazer a detenção do mesmo, onde foi encaminhado para delegacia judiciária da polícia civil