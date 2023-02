Na manhã desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, assinou Termo de Adesão ao Programa Ser Família. O ato foi oficializado no gabinete da secretária de Assistência Social e Cidadania.

O Programa Ser Família é uma iniciativa do Governo do Estado, através da Secretaria Adjunta de Programa e Projetos Sociais e Atenção à Família da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (SETASC).

Alta Floresta foi beneficiado com 1.281 cartões, que atendem cinco diferentes perfis – Cartão Ser Família; Cartão Ser Família Criança; Cartão Ser Família Inclusivo; Cartão Ser Família Idoso e Cartão Ser Família Indígena. Cada família poderá ter somente um cartão. Cada benefício pagará R$ 220, respeitando os critérios por perfis.

“Essa é uma política pública do Governo do Estado que nós vamos aderir. Esse programa promoção a inclusão social das famílias em situação de vulnerabilidade. Iniciativa que vierem para somar com o município serão bem-vindas”, finaliza o prefeito.