Um jovem de 18 anos foi preso, na noite de segunda-feira (13), após ser flagrado realizando manobras perigosas em cima de uma motocicleta, na avenida Ludovico da Riva Neto, no centro de Alta Floresta. Segundo a PM, que realizou a prisão, a guarnição realizava patrulhamento pela avenida, quando se deparou com o suspeito, trafegando com sua motocicleta, praticando direção perigosa, ‘empinando’ colocando vidas em risco.

De acordo com informações da Polícia Militar, além de fazer as manobras irregulares pela avenida, o jovem não possui habilitação ou permissão para pilotar, a moto foi encaminhada ao pátio do departamento de trânsito.

O jovem foi levado à delegacia municipal.