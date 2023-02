Na manhã desta segunda-feira, 13 de fevereiro, o prefeito Valdemar Gamba fez a entrega oficial da obra de reforma e ampliação da USF VI Professora Dione Lucia Bacca dos Santos. Com a presença de secretários, representantes do bairro e vereadores, a entrega marcou mais um momento importante para a saúde pública municipal.

A obra de reforma e ampliação traz benefícios para os cerca de seis mil pacientes atendidos na unidade, sendo eles dos moradores Boa Nova 1, Boa Nova 2, Boa Nova 3, Jardim Begônia, Ipê e setor de chácaras, além da garantir melhor qualidade aos servidores da unidade. Foram investidos cerca de R$ 500 mil, sendo 50% de recursos vindos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e 50% de recursos próprios da prefeitura municipal.

“É muito importante para nós, fico muito emocionado em nós termos essa unidade de saúde hoje, é uma unidade padrão como exige o Ministério da Saúde. E nós só temos a agradecer o nosso prefeito e os vereadores, estamos emocionados e agradecidos”, apontou o presidente do bairro, Antônio Fernandes de Moraes, destacando o trabalho realizado por toda a equipe da Unidade de Saúde.

Para o secretario municipal de Saúde, José Aparecido de Souza, entregar a Unidade de Saúde da Família no bairro, estruturada para melhor atender os pacientes e dar mais qualidade aos servidores “é uma conquista muito agradável ao bairro, que hoje foi contemplado não só com a reforma do posto, mas já foi contemplado com asfalto, reforma da creche, um bairro que nos últimos dois anos tem tido muitos benefícios”, pontuou.

Hoje a unidade atende entre 50 e 60 pacientes por dia, com consulta médica, pré-consulta e consulta em enfermagem e atendimento odontológico. A reforma atendeu 120mt², com uma ampliação de 180mt², assim, a USF garante qualidade e segurança aos pacientes e servidores.

“É com grande satisfação que nós estamos aqui nos bairros Boa Nova fazendo a entrega, a gente fica feliz estamos indo para o oitavo posto de saúde e nós queremos cada vez mais continuar melhorando os atendimentos da saúde, estamos em processo de compras de equipamentos, na semana passada protocolei pedido para mais especialidades médicas no Hospital Regional, investimos em melhorias no Pronto Atendimento Municipal, tomando decisões assertivas em busca de garantir a cada dia mais melhores condições em saúde para a população”, destacou o prefeito.

Durante sua fala na cerimônia de entrega, Gamba frisou a necessidade da população compreender que a Unidade Básica de Saúde é onde iniciam os atendimentos, em caso de necessidade atendimento, o paciente precisa buscar primeiro a Unidade de Saúde de sua referência, em seu bairro, após a primeira avaliação e se houver necessidade, ele será regulado ao Pronto Atendimento Municipal e caso haja necessidade, será regulado ao Hospital Regional Albert Sabin, seguindo os passos de atendimento como deve ser garantindo mais agilidade e qualidade.