Uma mulher de 42 anos sofreu lesões no joelho na tarde de ontem, quinta-feira (16) após um atropelamento ocorrido no estacionamento de um supermercado, no centro de Alta Floresta. Segundo o relato da vítima, ela havia estacionado seu veículo no estacionamento do supermercado, quando desceu de seu veículo ao atravessar a pista do estacionamento foi atropelada por um veículo.

O condutor de 32 anos ao dar marcha ré no veículo não viu a vítima onde veio cair ao solo, o próprio condutor ligou para o Corpo de Bombeiros onde aguardou a chegada da Polícia Militar. A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional aparentemente com escoriações e uma luxação no joelho.

Segundo relato do condutor do veículo Gol o mesmo estava aguardando um outro veículo sair da vaga para que ele pudesse estacionar onde ao dar marcha ré não viu a vítima que acabou atropelando a mesma. Ao ser indagado sobre habilitação o mesmo disse que não possuía e que o veículo já estava em sua residência.